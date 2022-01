Niezidentyfikowana osoba przedostała się przez granicę do Korei Północnej. Reuters: rzadki przypadek ucieczki

Osoba, której tożsamości nie ustalono, nielegalnie przedostała się ostatniej nocy przez pilnie strzeżoną granicę z Korei Południowej do Korei Północnej, mimo starań południowokoreańskiego wojska – poinformowało w niedzielę kolegium szefów sztabów sił zbrojnych Korei Płd. Jak podkreśliła agencja Reutera, to "rzadki przypadek ucieczki do Korei Północnej".