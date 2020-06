W Korei Południowej najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od trzech tygodni

Korea Południowa zgłosiła w czwartek 59 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba notowana od 28 maja. Służby medyczne starają się opanować ogniska pandemii na gęsto zaludnionym obszarze w Seulu i w mieście Daejeon, 160 km na południe od stolicy.

Łączna liczba infekcji wykrytych w Korei Południowej wzrosła do 12 257. Zmarła również kolejna zakażona osoba, co podniosło bilans zgonów do 280 – wynika z czwartkowych danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób.