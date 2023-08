Nie chcą brać ślubu ani mieć dzieci. Wskazali dwa powody

Tylko 36,4 procent młodych osób z Korei Południowej pozytywnie postrzega instytucję małżeństwa - wynika z nowego rządowego raportu. Wpływ na to ma mieć między innymi "brak wystarczającej ilości pieniędzy" i "poczucie, że małżeństwo nie jest czymś koniecznym". W ubiegłym roku w liczącej ponad 51 milionów mieszkańców Korei Południowej zawarto tylko 192 tys. małżeństw.

W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród osób w wieku od 19. do 34. roku życia tylko 36,4 proc. respondentów wskazało, że pozytywnie postrzega małżeństwo. Dziesięć lat wcześniej małżeństwo pozytywnie postrzegało 56,5 proc. młodych osób - przekazał we wtorek portal CNN, dodając, że "brak wystarczającej ilości pieniędzy" i "poczucie, że małżeństwo nie jest czymś koniecznym" to główne powody takiego stanu rzeczy, wymieniane przez respondentów.