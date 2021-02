Uruchomił alarm, pojawił się na monitoringu. Żołnierze przez kilka godzin nie zauważyli zbiega

Jak wynika z raportu, miał on na sobie kombinezon do nurkowania oraz płetwy, które ukrył pod głazem, a następnie ruszył plażą na południe, wzdłuż ogrodzenia z drutu kolczastego.

Dopiero gdy po raz dziewiąty uchwyciły go kamery strzegące granicy, wzbudziło to reakcję wojskowych, którym udało się go znaleźć po godzinie 7. Jak wynika z raportu, mężczyzna, którego nazwiska nie podano publicznie, chciał odnaleźć osoby cywilne. Obawiał się, że gdy trafi w ręce żołnierzy, ci odeślą go do Korei Północnej.