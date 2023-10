Po ataku na Izrael eksperci z Korei Południowej obawiają się podobnego ruchu ze strony Korei Północnej

czytaj dalej

W zaatakowanym przez bojowników Hamasu kibucu Kfar Aza znaleziono ciała około 40 dzieci - informuje portal dziennika "Times of Israel". Całkowita liczba zamordowanych pozostaje nieznana, ponieważ ciała są nadal odnajdywane. - To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. To masakra - relacjonował generał Itai Weruw.