Yoon Suk-yeol: drzwi do dialogu z Pjongjangiem pozostają otwarte

Nowo wybrany, konserwatywny prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol powiedział we wtorek, że drzwi do dialogu z Koreą Północną pozostaną otwarte. Podkreślił, że został zaprzysiężony, by zmniejszyć rosnące zagrożenia ze strony Północy, spowodowane rozwojem jej programu nuklearnego i rakietowego.