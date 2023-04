Nie odpowiadają czwarty dzień. "Sposób na wyrażenie silnego niezadowolenia"

Cześć "polityczno-dyplomatycznej odpowiedzi"

Jak pisze Bloomberg, Go Myong-hyun z think tanku Asan Institute for Policy Studies w Seulu ocenia, że zerwanie połączenia przez Północ "to część jej polityczno-dyplomatycznej odpowiedzi, sposób na wyrażenie silnego niezadowolenia ze wspólnych ćwiczeń USA i Korei Południowej”.