Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Skandaliczny baner na budynku ambasady Rosji. MSZ reaguje

Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasada Rosji w Seulu
Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu
Źródło: Reuters
Władze Korei Południowej zareagowały na wywieszenie na fasadzie ambasady Rosji w Seulu gigantycznego baneru z hasłem "Zwycięstwo będzie nasze". Jutro przypada czwarta rocznica rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Na ścianie ambasady Rosji w centrum Seulu powieszono około 15-metrowy baner w barwach rosyjskiej flagi i hasłem "Zwycięstwo będzie nasze". Zbiegło się to z przypadającą we wtorek czwartą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę.

Południowokoreański resort spraw zagranicznych w odpowiedzi zaznaczył, iż rząd "konsekwentnie utrzymuje stanowisko, że inwazja Rosji na Ukrainę jest aktem bezprawnym".

"W tym kontekście przekazaliśmy stronie rosyjskiej nasze stanowisko w sprawie baneru" - dodano. MSZ przypomniało, że hasło znane z czasów II wojny światowej może prowadzić do "niepotrzebnych napięć" i narusza etykietę dyplomatyczną.

Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu
Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu
Źródło: Reuters

Rosyjska placówka nie usunęła jednak baneru, korzystając z ochrony przed ingerencją państwa przyjmującego, jaką misjom dyplomatycznym gwarantuje konwencja wiedeńska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"10 tysięcy". Zełenski: są na terytorium Rosji

"10 tysięcy". Zełenski: są na terytorium Rosji

Rakieta uderzyła nad ranem i "zaczęła się apokalipsa". "Spytałem tylko żonę, czy żyje"

Rakieta uderzyła nad ranem i "zaczęła się apokalipsa". "Spytałem tylko żonę, czy żyje"

Fakty

Incydent zbiegł się w czasie z doniesieniami dziennika "Chosun Ilbo", który opisał wypowiedzi rosyjskiego ambasadora Gieorgija Zinowjewa. Dyplomata chwalił wkład żołnierzy z Korei Północnej w "wyzwalanie południowej części obwodu kurskiego" od sił ukraińskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kim Dzong Un i Władimir Putin spotkali się w Pekinie
Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją
Kim Dzong Un i Władimir Putin w Pekinie
"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina
Kim Jong Un
Rosjanie mają plan. Sprowadzą 12 tysięcy ludzi od Kima

Według zachodnich i południowokoreańskich agencji wywiadowczych Pjongjang wysłał do Rosji około 11 tysięcy żołnierzy - z których około dwóch tysięcy zostało już zabitych - w zamian za pomoc finansową, technologię wojskową i dostawy energii.

OGLĄDAJ: Nowa ofensywa Rosji. Celem internauci
pc

Nowa ofensywa Rosji. Celem internauci

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn //akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Korea PołudniowaRosjaWojna w UkrainieUkrainaKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Pod trzema osobami załamał się lód
Pod 11-latką i wędkarzem załamał się lód, ruszyli z pomocą
Olsztyn
Strażacy przepompowują wodę w Otominie (woj. pomorskie)
Zalane piwnice, podwórka, drogi. Setki mieszkańców bez ogrzewania
METEO
Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Komentarze ekspertów
Depresja, hejt, przemoc. Dlaczego dzieci wciąż nie mają wystarczającej pomocy?
Piotr Wójcik
Kamila Sellier została trafiona płozą łyżwy w twarz w ćwierćfinale olimpijskiego biegu na 1500 metrów
Polka opuściła szpital po koszmarnym wypadku. Wraca do kraju z rodzicami
EUROSPORT
imageTitle
Świątek powiększyła przewagę nad Rybakiną. Nie musiała wychodzić na kort
Najnowsze
Wieża obserwacyjna Secret Service na terenie Mar-a-Lago
"Zadziwiające". Kuzyn 21-latka zastrzelonego na terenie Mar-a-Lago zabrał głos
Świat
imageTitle
Zwycięstwo New York Knicks. Skromny wkład Sochana
EUROSPORT
Z lotniska trafił prosto do więzienia
Wrócili do Polski i trafili do więzienia
Katowice
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Dobiegła do furtki, dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów nożem"
Wrocław
imageTitle
Igrzyska od A do Ż. Olimpijski alfabet po Mediolan - Cortina 2026
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Obniżka podwyżki. Decyzje Miszalskiego w cieniu referendum
Kraków
wypadek 5
Zginął policjant, kierowca nie stanie przed sądem. Prokuratura: to było zabójstwo
Trójmiasto
Japonia winda
Ponad tysiąc turystów utknęło na wysokości 350 metrów
Świat
Siedziba Prokuratury Krajowej
Polskie wątki w sprawie Epsteina. Powołano zespół śledczy numer pięć
Patryk Michalski
Przestawili auto kolegi dla żartu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty
Miał być żart, są zarzuty
Lubuskie
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
BIZNES
imageTitle
Chaos w Meksyku, odwołano mecze. Niepokojące informacje dla reprezentacji Polski
EUROSPORT
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
WARSZAWA
imageTitle
Kolekcjoner złota, upadły gigant i zdrada wyznana przed kamerą. Tak zapamiętamy igrzyska
EUROSPORT
Nemesio Oseguera-Cervantes
Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?
Świat
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
BIZNES
imageTitle
Kadra skoczków na loty. Tomasiak ma ważniejsze sprawy
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację
Świat
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
BIZNES
Nawrocki
Projekt prezydenta. "To już nie ma nic wspólnego z demokracją"
Polska
Wjechał w hotel i uciekał ptrzed policją
Wjechał autem do hotelu
Wrocław
Protest na Kazimierzu
Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"
Kraków
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
BIZNES
starość, starszy człowiek, dłonie
Babcia mówi, że mogłaby już umrzeć? Powinna nam się zapalić lampka
Zuzanna Kuffel
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica