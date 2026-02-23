Skandaliczny baner na budynku ambasady Rosji. MSZ reaguje

Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na ścianie ambasady Rosji w centrum Seulu powieszono około 15-metrowy baner w barwach rosyjskiej flagi i hasłem "Zwycięstwo będzie nasze". Zbiegło się to z przypadającą we wtorek czwartą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę.

Południowokoreański resort spraw zagranicznych w odpowiedzi zaznaczył, iż rząd "konsekwentnie utrzymuje stanowisko, że inwazja Rosji na Ukrainę jest aktem bezprawnym".

"W tym kontekście przekazaliśmy stronie rosyjskiej nasze stanowisko w sprawie baneru" - dodano. MSZ przypomniało, że hasło znane z czasów II wojny światowej może prowadzić do "niepotrzebnych napięć" i narusza etykietę dyplomatyczną.

Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu Źródło: Reuters

Rosyjska placówka nie usunęła jednak baneru, korzystając z ochrony przed ingerencją państwa przyjmującego, jaką misjom dyplomatycznym gwarantuje konwencja wiedeńska.

Incydent zbiegł się w czasie z doniesieniami dziennika "Chosun Ilbo", który opisał wypowiedzi rosyjskiego ambasadora Gieorgija Zinowjewa. Dyplomata chwalił wkład żołnierzy z Korei Północnej w "wyzwalanie południowej części obwodu kurskiego" od sił ukraińskich.

Według zachodnich i południowokoreańskich agencji wywiadowczych Pjongjang wysłał do Rosji około 11 tysięcy żołnierzy - z których około dwóch tysięcy zostało już zabitych - w zamian za pomoc finansową, technologię wojskową i dostawy energii.

OGLĄDAJ: Nowa ofensywa Rosji. Celem internauci Zobacz cały materiał

Opracowała Kamila Grenczyn //akw