Świat

Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację

Korea Starbucks Protest
Seul, Korea Południowa
Kampania promocyjna sieci Starbucks w Korei Południowej wywołała falę oburzenia. W odpowiedzi ludzie niszczyli młotkami kubki i szklanki z logo firmy, a prezydent kraju Li Dze Mjung miał być "wściekły". Dlaczego akcja wywołała tak silne emocje i zmusiła prezesa koncernu do publicznych przeprosin?

Chung Yong-jin pokłonił się w geście przeprosin podczas wtorkowej konferencji prasowej w Seulu. Miliarder i prezes Shinsegae zwrócił się do rodzin ofiar, które straciły życie podczas protestów w maju 1980 roku, prosząc o wybaczenie za "głęboki ból" spowodowany akcją promocyjną kubków na kawę. Były to już jego drugie oficjalne przeprosiny za kontrowersyjną kampanię - komentuje seulska prasa.

Chung Yong-jin kłania się w geście przeprosin podczas konferencji prasowej w Seulu
Bojkotują i niszczą kubki

Wyspecjalizowany w handlu detalicznym koncern, który zarządza koreańskim oddziałem firmy Starbucks - Starbucks Korea, spotkał się z ostrą reakcją opinii publicznej po tym, jak 18 maja promował nową serię kubków termicznych podczas wydarzenia pod nazwą "Tank Day", co można przetłumaczyć jako "dzień czołgu".

Tego samego dnia przypadała 46. rocznica masakry prodemokratycznych manifestantów w Gwangju. Do tłumienia demonstracji, które miały miejsce w dniach 18–27 maja 1980 roku, wojskowa dyktatura Chun Doo-hwana wysłała żołnierzy i czołgi. Szacuje się, że setki osób zginęło lub zaginęło - pisze agencja Reuters.

W odpowiedzi na taką formę promocji sieci kawiarni część klientów przystąpiła do bojkotu, a niektórzy do protestów. Na nagraniu, które opublikował Reuters, widać demonstrantów, którzy niszczą młotkami kubki i szklanki z logo Starbucksa. Sky News pisze również o oburzonych ludziach palących logo firmy przed jej budynkami.

Koreańczycy niszczą kubki znanej sieci
Prezydent napisał, że jest "wściekły"

Kampania promocyjna wywołała krytykę również ze strony polityków, w tym prezydenta Korei Południowej. Li Dze Mjung wyraził oburzenie, pisząc w mediach społecznościowych, iż jest "wściekły" z powodu kampanii, którą nazwał "nieludzkim i haniebnym zachowaniem tanich spekulantów", które "zhańbiło krwawe protesty mieszkańców Gwangju i ofiary tych protestów".

Koreańczycy protestują po kampanii promocyjnej
Zarząd Shinsegae zareagował na oburzenie nie tylko przeprosinami. Koncern zwolnił szefa Starbucks Korea, zaś Starbucks Global wystosował przeprosiny i poinformował o wszczęciu dochodzenia w sprawie kampanii.

