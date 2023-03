Manewry z ostrą amunicji przy granicy. "Nic tak nie motywuje żołnierza jak spanie 10 mil od przeciwnika"

"Szybkie manewry, by przytłoczyć wroga"

Ćwiczenia rozpoczęły się od ostrzału z samobieżnych południowokoreańskich haubic K9A1 i amerykańskich haubic M777. Następnie czołgi K1A2 i wozy opancerzone Stryker przeprowadziły "szybkie manewry, by przytłoczyć wroga" – przekazał Yonhap, cytując południowokoreańską armię.

- Nic tak nie motywuje amerykańskiego żołnierza, by dał z siebie wszystko, jak spanie 10 mil od przeciwnika. A gdy ten przeciwnik wystrzeliwuje pociski balistyczne, to daje temu treningowi niesamowitą wagę – powiedział dziennikarzom w środę amerykański pułkownik Brandon Anderson.

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny

Korea Północna wystrzeliła w weekend do morza pocisk balistyczny krótkiego zasięgu i ogłosiła, że była to symulacja "uderzenia nuklearnego na ważny wrogi cel". W ubiegłym tygodniu przetestowała natomiast międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM), który według części ekspertów mógłby zostać użyty do ataku jądrowego na Stany Zjednoczone.