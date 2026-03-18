Dziewczynka ranna na placu zabaw. Media o "zbłąkanym pocisku"

Manewry południowokoreańskiej armii na spornym archipelagu Źródło: EPA/YONHAP SOUTH KOREA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uczennica szkoły podstawowej została ranna, gdy przebywała na placu zabaw w okolicy placówki. Jak podaje BBC, do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w mieście Daegu, czwartym co do wielkości mieście w Korei Południowej.

Dziewczynka, której tożsamości nie ujawniono, została trafiona poniżej szyi odłamkiem metalu, który według doniesień mediów prawdopodobnie był "zbłąkanym pociskiem". Pielęgniarka szkolna, która widziała dziecko tuż po zdarzeniu, była zszokowana - podaje koreańska telewizja JTBC. Z odłamkiem pocisku w ciele trafiła do szpitala.

Gdy doszło do zdarzenia, na oddalonej o półtora kilometra strzelnicy wojskowej przeprowadzano szkolenia. Jak podaje stacja, powołując się na informacje policji i wojska, teraz badane jest, czy obrażenia mogły być skutkiem ćwiczeń z ostrą amunicją.

Wojsko wstrzymuje ćwiczenia w całym kraju

Według doniesień lokalnych mediów życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo, lecz incydent wzbudził niepokój mieszkańców. Armia, jak podaje koreański nadawca, nakazała przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa na strzelnicach w całym kraju, zawieszając jednocześnie ćwiczenia strzeleckie.

Do podobnego zdarzenia doszło kilka lat wcześniej na polu golfowym w prowincji Jeolla Południowa - wówczas pocisk z pobliskiej strzelnicy ranił mężczyznę.

Opracowała Ewa Żebrowska / az