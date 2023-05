Koszmar w czasie lotu. W samolocie otworzyły się drzwi

W samolocie południowokoreańskich linii lotniczych Asiana Airlines w trakcie lotu otworzyły się drzwi - przekazał rzecznik przewoźnika, cytowany przez Reutersa. Doszło do tego na krótko przed lądowaniem maszyny w mieście Daegu na południu kraju. Samolot wylądował bezpiecznie, a żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń, choć niektórzy trafili do szpitala w związku z problemami z oddychaniem doznanymi w wyniku szoku.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 13 czasu lokalnego (przed 6 w Polsce). Airbus A321 wyruszył z wyspy Czedżu i około godziny później podchodził do lądowania w mieście Daegu na południu Korei Południowej.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, ale niektórzy pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala w związku z problemami z oddychaniem doznanymi w wyniku szoku - przekazał rzecznik. Straż pożarna z Daegu precyzowała, że do szpitala trafiło dziewięć osób. Osiem z nich to uczniowie z wyspy Jeju-do.