Mun Dze In chce oddać psy, które otrzymał w prezencie od Kim Dzong Una

Według mediów przepisy miały być zmienione między innymi po to, by przyznać Munowi comiesięczne wsparcie finansowe na utrzymanie pungsanów. Dziennik "Dzoson Ilbo" podał, powołując się na anonimowe źródła, że dyskutowano o dofinansowaniu w wysokości ok. 2,5 mln wonów (1,8 tys. dolarów) miesięcznie.

Uznane za narodową rasę

Mun Dze In słynie z miłości do zwierząt. Oprócz psów od Kima w czasie swojej prezydentury opiekował się jeszcze jednym pungsanem o imieniu Maru, kotem Dzing Dzingiem oraz kundlem o imieniu Tory, który został uratowany z fermy psów hodowanych na mięso. Gdy w 2017 roku został przygarnięty przez Muna, określano go jako pierwszego psa, który ze schroniska trafił do pałacu prezydenckiego.