Była pierwsza dama skazana na karę więzienia

|
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol z żoną Kim Keon Hee (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Była pierwsza dama Korei Południowej Kim Keon Hi została w środę skazana na rok i osiem miesięcy więzienia. Sąd w Seulu uznał ją za winną przyjęcia korzyści majątkowych od przedstawicieli Kościoła Zjednoczeniowego i jednocześnie uniewinnił od innych zarzutów. Wyrok nie jest prawomocny.

- Oskarżona nadużyła swojego statusu jako środka do osiągania korzyści majątkowych. Nie potrafiła odrzucić kosztownych luksusowych przedmiotów, oferowanych w zamian za przysługi - uzasadnił wyrok skład sędziowski, którego stanowisko przytoczyła agencja Yonhap. - Im wyższa pozycja, tym bardziej świadomie należy wystrzegać się takiego postępowania. Oskarżona nie odrzuciła propozycji i była zbyt zajęta dbaniem o swój wizerunek - powiedział sędzia podczas rozprawy.

28.01.2026
Seul. Transmisja na żywo procesu byłej pierwszej damy
Źródło: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Kim Keon Hi skazana. Prokuratura chciała 15 lat więzienia

Sąd uniewinnił ją jednocześnie od innych zarzutów, uznając za niewystarczające dowody na udział 53-letniej Kim w manipulacjach cenami akcji oraz na korzystanie z sondaży opinii publicznej w sposób niezgodny z prawem. Wyrok skazujący dotyczy wyłącznie przyjęcia luksusowych prezentów, w tym torebek i biżuterii, w zamian za pomoc w sprawach dotyczących Kościoła Zjednoczeniowego.

Wymiar kary jest znacznie niższy od żądań prokuratury, która domagała się dla byłej pierwszej damy 15 lat więzienia i kar finansowych oraz przepadku mienia o wartości około 2 mln dolarów (7 mln złotych).

Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"

Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"

Prezydent i premierka po spotkaniu zasiedli za perkusją

Prezydent i premierka po spotkaniu zasiedli za perkusją

Oprócz wyroku więzienia, sąd pierwszej instancji nakazał Kim zapłatę ponad 12,8 mln wonów (około 33 tys. zł) tytułem przepadku mienia, co wynika z faktu, że luksusowe przedmioty (prezenty), które przyjęła, nie mogły zostać fizycznie skonfiskowane. Była pierwsza dama przebywa w areszcie już od sierpnia 2025 roku, kiedy została zatrzymana ze względu na ryzyko niszczenia dowodów.

Kobieta nie przyznaje się do zarzutów. - Gdy myślę o mojej roli i powierzonych mi obowiązkach, wydaje mi się oczywiste, że popełniłam wiele błędów - przyznała na koniec procesu, choć jednocześnie nazwała oskarżenia "głęboko niesprawiedliwymi". Obrońcy zamierzają przeanalizować wyrok, po czym podejmą decyzję w sprawie ewentualnego odwołania się od zarzutu łapówkarstwa.

Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
Źródło: Kim Hong-Ji/EPA/PAP

Mąż Kim, były prezydent Jun Suk Jeol, usunięty z urzędu w kwietniu ubiegłego roku w związku z próbą wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 2024 roku, został dotychczas skazany na pięć lat pozbawienia wolności za nadużycia władzy. Kluczowy wyrok dla polityka, w procesie o kierowanie zamachem stanu, ma zapaść 19 lutego. Specjalny zespół prokuratorów zażądał w nim dla Juna kary śmierci.

Jak odnotował portal BBC, "po raz pierwszy w historii Korei Południowej była para prezydencka zostaje skazana w tym samym czasie".

Ma zarzuty korupcyjne i nie zdejmuje kamizelki kuloodpornej. Kim jest nowy prezydent Korei?
Ma zarzuty korupcyjne i nie zdejmuje kamizelki kuloodpornej. Kim jest nowy prezydent Korei?

Autorka/Autor: red. AM

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: JUNG YEON-JE/EPA/PAP

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
