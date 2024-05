Korea Północna wysłała do Korei Południowej ponad 150 balonów zawierających śmierci, nieczystości i ulotki propagandowe - poinformowała południowokoreańska armia. Mieszkańców terenów przygranicznych ostrzeżono, by nie zbliżali się do tych obiektów i powstrzymali się od aktywności na zewnątrz.

Jak przekazała armia Korei Południowej, we wtorek wieczorem wojsko zaobserwowało "duże ilości balonów" lecących z Północy, a do środowego poranka zauważono ich już ponad 150. Część spadła na ziemię, a część wciąż znajdowała się w powietrzu. Balony zostały zauważone w pobliżu granicy w prowincjach Gyeonggi i Gangwon.

W związku z sytuacją lokalne władze ostrzegły osoby mieszkające w pobliżu granicy z Koreą Północną, w tym w północnej części Seulu, by nie zbliżały się do tych obiektów i w razie napotkania ich zgłaszali te przypadki wojsku lub policji. W alertach wysłanych na telefony komórkowe zaapelowano też o "powstrzymanie się od aktywności na powietrzu"

Balony ze śmieciami przerzucone do Korei Południowej

Armia Korei Południowej uznała, że takie działanie to "oczywiste podważenie prawa międzynarodowego". W oświadczeniu, cytowanym przez BBC, przekazano, że to "poważnie zagraża bezpieczeństwu naszych obywateli". Dodano, że "Korea Północna ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co się stanie z powodu tych balonów i stanowczo ostrzegamy, by natychmiast zaprzestała tych nieludzkich i bezczelnych działań".