Ambasadorowa spoliczkowała ekspedientkę. Jej mąż przeprosił, Koreańczycy nadal "zirytowani"

Ambasada Belgii w Korei Południowej opublikowała w czwartek w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ambasador Peter Lescouhier wyraził "szczery żal" i przeprosił za zachowanie żony, które "było nie do przyjęcia, niezależnie od okoliczności". Chodzi o zdarzenie z 9 kwietnia, kiedy to ambasadorowa uderzyła w twarz pracownicę sklepu odzieżowego w Seulu i klepnęła drugą w tył głowy. Miało do tego dojść, gdy ekspedientki zapytały żonę dyplomaty, czy zapłaciła za ubrania, które miała na sobie.