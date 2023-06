Próbował otworzyć drzwi samolotu. Powstrzymali go w ostatniej chwili

19-letni Koreańczyk próbował otworzyć drzwi samolotu linii Jeju Airlines podczas lotu. Jak się później okazało, młody mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Dziennikarzom tłumaczył swoje zachowanie mówiąc, że "czuł, że jest atakowany".

Do zdarzenia doszło w poniedziałek podczas lotu linii Jeju Airlines z Cebu na Filipinach do Seulu, stolicy Korei Południowej, na pokładzie znajdowało się 180 osób. 19-letni Koreańczyk, którego tożsamości nie podano, próbował otworzyć drzwi samolotu w czasie, gdy znajdował się on wysoko nad ziemią. Załodze maszyny udało się powstrzymać mężczyznę w ostatniej chwili.

Seul. 19-latek był pod wpływem narkotyków

Jak wynika z oświadczenia Jeju Airlines, cytowanego przez CNN, mężczyzna po około godzinie od startu zaczął "dziwnie się zachowywać", dlatego załoga samolotu kazała mu przesiąść się do pierwszego rzędu, aby można było go łatwiej obserwować. Miejsce, przy którym go usadzono, znajdowało się blisko drzwi ewakuacyjnych. Koreańczyk miał też narzekać, że czuje "ucisk" w klatce piersiowej. Chwilę po zmianie miejsca, mężczyzna nagle podbiegł do drzwi i próbował je otworzyć, jednak został "natychmiast powstrzymany przez załogę, która użyła liny i pasów zaciskowych, trzymając go pod kontrolą przez resztę lotu".

Przedstawiciele Jeju Airlines podkreślili też, że drzwi pozostały zamknięte i ani maszynie ani żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku Inczon w Seulu w poniedziałek rano i o godz. 7:30 19-latek znajdował się już w rękach funkcjonariuszy.

Policja przekazała, że mężczyzna oskarżany jest o naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego oraz że w chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. Test na ich obecność przeprowadzono za jego zgodą. Pobrano od niego też próbki włosów i moczu, które wysłano do laboratorium w celu sprawdzenia, jaką dokładnie substancję i w jakiej ilości mężczyzna zażył. CNN zauważa, że gdy we wtorek 19-latek zmierzał na przesłuchanie w sprawie aresztowania, "mówił w sposób niespójny" do dziennikarzy. - Czułem, że jestem atakowany - powiedział, odpowiadając na pytanie, dlaczego próbował otworzyć drzwi.

Pasażer otworzył drzwi podczas lotu

Zdarzenie nastąpiło niecały miesiąc po tym, jak inny pasażer podjął podobną próbę w czasie lotu, tym razem była jednak udana. Mężczyźnie lecącemu pod koniec maja do Daegu w Korei Południowej linią Asiana Airlines udało się otworzyć drzwi ewakuacyjne w czasie, gdy maszyna podchodziła do lądowania. Argumentował później, że było mu "niewygodnie" i "chciał szybko wysiąść z samolotu".

Autor:pb//az

Źródło: CNN, tvn24.pl