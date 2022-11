180 samolotów bojowych Korei Północnej w pobliżu granicy. Seul poderwał myśliwce

Ekspert: celem reżimu jest eskalacja

Ekspert do spraw koreańskich z Uniwersytetu w holenderskiej Lejdzie, profesor Remco Breuker ocenił w czwartek, że nasilenie działań Korei Północnej wynika z jednej strony z niezadowolenia Pjongjangu ze wspólnych manewrów Korei Południowej i USA , a z drugiej - z niedawnej tragedii w Seulu, gdzie w wyniku wybuchu paniki podczas obchodów Halloween zginęło ponad 150 osób, i która zdominowała przekaz w południowokoreańskich mediach.

Według Breukera celem Pjongjangu jest "eskalacja do punktu, w którym społeczność międzynarodowa będzie się obawiała prawdziwej wojny". By to osiągnąć, prowokacje Pjongjangu musiałyby się stać głównym tematem dla polityków i mieszkańców Korei Południowej. - W tej chwili tak nie jest, stąd tyle pocisków - powiedział ekspert.