Malezja wydała USA obywatela Korei Północnej. Pjongjang mówi o "niewybaczalnej zbrodni" i ostrzega

Korea Północna ogłosiła całkowite zerwanie stosunków dyplomatycznych z Malezją z powodu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych "niewinnego obywatela Korei Północnej" - podała w piątek północnokoreańska agencja KCNA. Władze w Pjongjangu ostrzegły USA, że "również za to zapłacą".

Mężczyzna został aresztowany w 2019 roku po tym, jak USA oskarżyły go o pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem firm-przykrywek i wydawanie fałszywych dokumentów w celu wsparcia nielegalnych dostaw towarów do Korei Północnej. Koreańczyk odpiera te zarzuty i twierdzi, że wniosek o jego ekstradycję do USA był motywowany politycznie.