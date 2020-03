Kim znów testuje rakiety. Kolejny raz w tym miesiącu

Korea Północna wystrzeliła w sobotę nad ranem czasu miejscowego co najmniej jedną rakietę, która wpadła do oceanu u wschodnich wybrzeży tego kraju - poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej. Ministerstwo obrony Japonii twierdzi, że był to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu.