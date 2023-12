Korea Północna wystrzeliła potężny pocisk balistyczny. Tokio: jego zasięg to całe Stany Zjednoczone

Korea Północna wystrzeliła w poniedziałek rano międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) w kierunku Morza Japońskiego. Według japońskich władz, miał on zdolność do pokonania ponad 15 000 kilometrów, co oznacza, że mógłby dotrzeć do dowolnego miejsca nawet Stanach Zjednoczonych. USA, Japonia i Korea Południowa jednoznacznie i stanowczo potępiły próbę rakietową reżimu Kim Dzong Una.