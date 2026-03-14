Świat

Korea Północna wystrzeliła serię pocisków. Jest reakcja Seulu

Korea Północna wystrzeliła około 10 pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego - przekazała armia Korei Południowej. Jak przekazał japoński resort obrony, obiekty spadł poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Zdarzenie zbiegło się w czasie z trwającymi ćwiczeniami wojskowymi Korei Południowej i USA.

"Nasze wojsko wykryło dziś około godziny 13.20 (05.20 czasu w Polsce) około 10 niezidentyfikowanych pocisków balistycznych wystrzelonych z rejonu Sunan w kierunku Morza Japońskiego" - przekazało w sobotnim oświadczeniu południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

Wojskowi poinformowali, że w odpowiedzi na to zdarzenie wzmocnili monitorowanie i utrzymują pełną gotowość we współpracy z USA.

Pociski pokonały kilkaset kilometrów

Japoński resort obrony potwierdził, że pociski spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną kraju, nie wyrządzając szkód. Podał też, że jeden z nich wniósł się na wysokość 80 kilometrów, a jego zasięg wyniósł 340 kilometrów.

Agencja Yonhap, powołując się z kolei na południowokoreańskie wojsko, przekazała, że pociski balistyczne z Korei Północnej pokonały odległość około 350 kilometrów.

W reakcji na incydent premier Japonii Sanae Takaichi powołała rządowy zespół reagowania kryzysowego i zleciła "dołożenie wszelkich starań w celu zbierania i analizy informacji" oraz zapewnienie bezpieczeństwa statkom i samolotom.

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że test ten może stanowić odpowiedź na polityczne "zaloty" Waszyngtonu. W piątek prezydent USA Donald Trump - przyjmując w Białym Domu premiera Korei Południowej Kim Min Soka - zapewniał, że wciąż utrzymuje z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem dobre relacje.

- Ciekawi mnie, czy przewodniczący Kim chce dialogu ze mną i z USA - miał pytać amerykański przywódca, który od powrotu do władzy w styczniu ubiegłego roku wielokrotnie sygnalizował wolę porozumienia.

Test zbiega się również z trwającymi od 9 marca corocznymi wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi Korei Południowej i USA o nazwie "Freedom Shield". Działania Pjongjangu mogą stanowić demonstrację siły wobec zacieśniania współpracy obronnej obu państw. Manewry mają potrwać do 19 marca.

Jeśli potwierdzi się użycie technologii balistycznej, będzie to trzecia taka próba w tym roku. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ surowo zabraniają Korei Północnej przeprowadzania jakichkolwiek testów z wykorzystaniem rakiet balistycznych oraz broni jądrowej.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica