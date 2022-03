Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Japońskiego

Korea Północna wystrzeliła w sobotę rano czasu lokalnego niezidentyfikowany pocisk. Zdaniem władz w Tokio, rakieta wpadła do morza zaraz po starcie, nie docierając do wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. To już dziewiąta próba balistyczna wojsk powietrznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w tym roku – przekazała agencja Reutera.