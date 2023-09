Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne tuż przed spotkaniem Kim-Putin

Korea Północna wystrzeliła ze swojego wschodniego wybrzeża co najmniej dwa pociski balistyczne – poinformowały w środę armia Korei Południowej oraz japońska straż przybrzeżna. Do próby rakietowej Pjongjangu doszło zaledwie kilka godzin przed spodziewanym spotkaniem przywódcy kraju Kim Dzong Una z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Nie podano szczegółów na temat rodzaju ani zasięgu rakiety, jednak - jak zauważa agencja Reutera - około pięć minut po wydaniu ostrzeżenia o wystrzeleniu pierwszego pocisku przez Pjongjang japońska straż przybrzeżna poinformowała, że rakieta spadła do wody. Główny sekretarz gabinetu Japonii Hirokazu Matsuno przekazał później, że oba pociski spadły do morza poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

Do próby doszło zaledwie kilka godzin przez spodziewanym spotkaniem przywódców Korei Północnej i Rosji. We wtorek rano Kim Dzong Un przybył opancerzonym pociągiem na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Korespondent kremlowskiej telewizji informował, że do spotkania ma dojść na kosmodromie Wostocznyj, najnowocześniejszym takim obiekcie w Rosji. O godzinie 6 rano czasu polskiego Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti, podał, że Kim przybył już na miejsce. Jak przypuszczają zachodni analitycy i dziennikarze, tematem rozmów będą dostawy do Rosji północnokoreańskiej broni, głównie pocisków artyleryjskich.