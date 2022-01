Korea Północna wystrzeliła kolejne dwa pociski

Ministerstwo obrony Japonii oświadczyło, że chodzi o dwa pociski balistyczne, które zostały wystrzelone przez Koreę Północną w kierunku wschodnim i po ok. 300 km spadły do morza.

"Pięć kluczowych zadań"

W ubiegłym tygodniu władze Korei Północnej ogłosiły, że pomyślnie przeprowadziły "ostateczną próbę" nowego rodzaju "broni hipersonicznej". Pjongjang twierdzi, że pociski testowane 5 i 11 stycznia należały do klasy broni hipersonicznej, choć niezależni obserwatorzy nie mają co do tego pewności. Agencja Reutera przypomina, że pierwszą próbę z pociskiem hipersonicznym Korea Północna dokonała – według mediów północnokoreańskich - we wrześniu przyłączając się do wyścigu militarnego czołowych potęg światowych.