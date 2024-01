Turyści z Rosji pojadą do Korei Północnej. "Poczujecie się jak w raju"

Po czterech latach od wprowadzenia jednych z najbardziej rygorystycznych kontroli granicznych na świecie, do Korei Północnej udadzą się turyści i spędzą tam kilka dni. Grupa Rosjan ma wypoczywać w Pjongjangu i w kurorcie narciarskim.

W przyszłym miesiącu do Korei Północnej uda się grupa turystów z Rosji . Jak poinformowało biuro podróży Vostok Intur z Władywostoku, ich wycieczka rozpocznie się 9 lutego i potrwa cztery dni. Obejmie zwiedzanie stolicy, Pjongjangu, oraz pobyt w kurorcie narciarskim Masikryong. Jej koszt to 750 dolarów. "W Masikryong poczujecie się jak w prawdziwym raju dla miłośników sportów zimowych" - napisano w ofercie i podkreślono, że turyści mogą liczyć na "czyste górskie powietrze i wspaniałe widoki".

Władze Kraju Nadmorskiego, regionu na wschodzie Rosji graniczącego z Koreą Płn., przekazały na Telegramie, że organizacja wycieczki została uzgodniona w grudniu, podczas wizyty jego gubernatora Olega Kożemiako w Korei. Według północnokoreańskiej państwowej agencji KCNA rozmawiał on z ministrem Korei Płn. ds. zewnętrznych stosunków gospodarczych Yun Jong Ho o "wprowadzeniu międzyregionalnej współpracy gospodarczej na wyższy etap".

Ograniczenia wjazdu do Korei Północnej

Simon Cockerell, który jest managerem w biurze podróży Koryo Tours w Pekinie, poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że jego północnokoreańscy partnerzy potwierdzili, że wycieczka Rosjan odbędzie się na specjalnych warunkach. - To dobry znak, ale biorąc pod uwagę szczególne okoliczności tej jednej podróży, wahałbym się powiedzieć, że doprowadzi to do większego otwarcia (granic - red.). - Jednak w związku z tym, że od ponad czterech lat nie wypoczywali tam turyści, każda turystyczna wycieczka może być postrzegana jako pozytywny krok naprzód - ocenił.