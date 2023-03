Władze Korei Północnej karzą śmiercią za zagraniczne filmy i działalność religijną. Raport

Władze Korei Północnej karzą obywateli śmiercią

Jak dodatkowo wskazuje "The Korea Herald", urzędnicy Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych mieli rzekomo szantażować rodziny tych osób, by wyraziły one zgodę na przeprowadzenie testów. W tym celu mieli im grozić wysłaniem do obozów jenieckich. W treści raportu opisano również przypadki przymusowej sterylizacji, przeprowadzonej wśród ludzi z niepełnosprawnościami i osób niskorosłych. Podano przykład kobiety, którą w 2017 roku zmuszono do operacyjnego usunięcia macicy.