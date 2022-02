Korea Północna wystrzeliła "niezidentyfikowany pocisk" w kierunku Morza Japońskiego

Jaki zasięg ma Hwasong-12?

Według szacunków międzynarodowych ekspertów Hwasong-12 może mieć maksymalny zasięg od 3700 kilometrów przy ładowności 650 kilogramów do 4500 kilometrów przy ładowności 500 kilogramów. Może jednak także przelecieć nawet do 6000 kilometrów, co oznacza, że można do niego stosować określenie ICBM, używane do międzykontynentalnych pocisków balistycznych, zdolnych pokonać co najmniej 5500 kilometrów. Reżim północnokoreański nasilił w tym roku testy uzbrojenia i groził USA odwetem za nałożenie na niego nowych restrykcji. Pjongjang twierdzi, że przetestował broń hipersoniczną i sugeruje, że może również wznowić próby broni jądrowej i międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), wstrzymane w 2017 roku.