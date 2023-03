Państwowe media w Korei Północnej: 800 tysięcy obywateli chce dołączyć do armii i walczyć przeciwko USA

W Korei Północnej 800 tysięcy obywateli tylko w ciągu jednego dnia wyraziło chęć dołączenia do sił zbrojnych, by walczyć ze Stanami Zjednoczonymi - twierdzą rządowe media reżimu. To niewątpliwie deklaracje propagandowe, ale wielu zachodnich ekspertów ostrzega, by nie ignorować zagrożenia militarnego ze strony Pjongjangu.

Tylko w piątek 800 tysięcy pracowników i studentów z całego kraju wyraziło chęć dołączenia lub ponownego wstąpienia do północnokoreańskich sił zbrojnych, by przeciwstawić się USA – podał oficjalny organ prasowy rządzącej krajem komunistycznej Partii Pracy Korei (PPK), dziennik "Rodong Sinmun".

Żołnierze amerykańscy 2. Dywizji Piechoty biorą udział w nalocie batalionu artylerii polowej w ramach wspólnych ćwiczeń Freedom Shield z żołnierzami Korei Południowej PAP/EPA/Chung Sung-Jun / POOL

"Rosnący entuzjazm młodych ludzi, by dołączyć do armii, jest pokazem niezachwianej woli młodszego pokolenia, by bezlitośnie wymazać maniaków wojennych, którzy podejmują rozpaczliwe próby wyeliminowania naszego drogocennego socjalistycznego kraju, oraz by zrealizować wielką sprawę narodowego zjednoczenia" – napisała północnokoreańska gazeta.

Komentatorzy o propagandowych twierdzeniach władz

Choć twierdzenia "Rodong Sinmun" odbierane są jako propagandowe, zachodni eksperci wielokrotnie ostrzegali przed zagrożeniem militarnym ze strony Korei Północnej, szczególnie w kontekście zbrojeń rakietowych i nuklearnych Pjongjangu.

Władze Korei Północnej stanowczo protestują przeciwko wspólnym ćwiczeniom wojskowym USA i Korei Południowej Freedom Shield, które rozpoczęły się w poniedziałek.

W niedzielę Pjongjang przeprowadził test rakiety balistycznej krótkiego zasięgu, która spadła do Morza Japońskiego. Był to czwarty w tym tygodniu pokaz siły reżimu. Wcześniej w czwartek wystrzelono do morza międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-17.

W ubiegłym roku Korea Północna przeprowadziła też rekordową liczbę prób rakietowych, groziła USA i Korei Południowej bronią jądrową i znowelizowała swoją doktrynę nuklearną, dopuszczając możliwość użycia takiej broni w ataku wyprzedzającym.

Możliwości militarne Korei Północnej

Amerykański think tank Council on Foreign Relations (CFR) oceniał w 2022 roku, że Korea Północna posiada materiał do budowy ponad 100 głowic nuklearnych i przetestowała już pociski, którymi mogłaby dokonać ataku jądrowego na Stany Zjednoczone.

Według danych przytaczanych w raporcie CFR Korea Północna dysponuje czwartą pod względem wielkości armią świata z 1,2 mln żołnierzy. Prawdopodobnie posiada również broń chemiczną i biologiczną. Choć uznawana jest za jeden z najbiedniejszych krajów świata i mierzy się z chronicznymi niedoborami żywności, przeznacza prawie 25 proc. swojego PKB na zbrojenia.

