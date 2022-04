USA i Korea Południowa będą "odpowiedzialnie i zdecydowanie reagować" na prowokacje Pjongjangu

Niezwykle ważne jest, żebyśmy wysłali jasny sygnał, że nie będziemy uznawać eskalacyjnych prób Korei Północnej za coś normalnego - powiedział specjalny wysłannik rządu USA do spraw Korei Północnej Sung Kim. Wypowiedź ta związana jest z obawami, że Pjongjang przygotowuje się do wznowienia prób jądrowych.

Specjalny przedstawiciel USA i jego zastępca, Jung Pak, spotkali się w Seulu z południowokoreańskim przedstawicielem do spraw nuklearnych Noh Kyu-duk. - Zgodziliśmy się co do potrzeby utrzymania jak najsilniejszego wspólnego potencjału odstraszania na półwyspie wobec prowokacyjnych działań Korei Północnej - powiedział amerykański przedstawiciel i dodał, że sojusznicy będą "odpowiedzialnie i zdecydowanie reagować na prowokacyjne zachowania". Zapewnił jednak o swojej gotowości do współpracy z Pjongjangiem "w każdym miejscu i bez żadnych warunków".