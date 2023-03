Tortury, głodzenie, przymusowe aborcje. Opublikowano raport o więzieniach w Korei Północnej

Więzienia w Korei Północnej - tysiące przypadków tortur i łamania praw człowieka

W raporcie udokumentowano łącznie 1589 przypadków odmowy ochrony zdrowia osadzonych (w tym m.in. niezapewniania pożywienia i wody), 731 przypadków bezprawnego ograniczenia wolności (m.in. aresztowania bez nakazu sądowego), 1187 przypadków tortur, okrucieństw i nieludzkiego traktowania (w tym przymusowe aborcje, odmowa snu, poddawanie eksperymentom naukowym, tortury psychiczne), 991 przypadków odmowy prawa do wolności słowa, sumienia i wyznania, 1353 przypadki odmowy prawa do wolności wyrażania opinii, 534 przypadki pracy przymusowej, 223 przypadki gwałtu i przemocy seksualnej, 184 przypadki odmowy prawa do życia (w tym egzekucje), 215 przypadków odmowy prawa do procesu sądowego, a także 153 przypadki naruszania praw dziecka i 54 przypadki naruszania praw więźniów z niepełnosprawnością.