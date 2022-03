Korea Północna testowała satelity zwiadowcze. Dzień wcześniej wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny

W sobotę rano czasu lokalnego Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk, który wpadł do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. To już dziesiąta próba balistyczna wojsk powietrznych KRLD w tym roku. Wojsko południowokoreańskie podało, że północnokoreański pocisk osiągnął wysokość około 560 km i przeleciał 270 km.

Wystrzelenie pocisku spotkało się z potępieniem ze strony rządów Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii, które obawiają się, że Północ przygotowuje się do przeprowadzenia poważnego testu broni w nadchodzących miesiącach. Uważają one, że to zakamuflowane testy technologii rakiet balistycznych, zakazane rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.