Świat

Kim z córką testują rakiety, ONZ potępia. Użyli amunicji kasetowej

Kim Dzu Ae, Kim Dzong Un i północnokoreańscy oficerzy podczas testów rakiet
Korea Północna. Kim Dzong Un i Kim Dzu Ae nadzorowali testy rakiet balistycznych
Źródło: Reuters, PAP/EPA/KCNA
Korea Północna poinformowała o w poniedziałek o przeprowadzeniu testów rakietowych. Niedzielne ćwiczenia były osobiście nadzorowane przez Kim Dzong Una. Na zdjęciach widać go razem z jego nastoletnią córką, Dzu Ae.

Przywódca Korei Północnej nadzorował przeprowadzone w niedzielę testy taktycznych rakiet balistycznych Hwasong-11 Ra - poinformowała w poniedziałek reżimowa agencja KCNA.

Kim Dzong Un i Kim Dzu Ae oglądają start rakiety balistycznej na testach
Źródło: Reuters

Testy miały na celu ocenę "charakterystyki i mocy głowic z amunicją kasetową i minami odłamkowymi stosowanych w taktycznych pociskach balistycznych".

Według Pjongjangu pięć pocisków typu ziemia-ziemia precyzyjnie uderzyło w cele na wyspie oddalonej o 136 kilometrów na obszarze od 12,5 do 13 hektarów. Kim - cytowany przez KCNA - wyraził "wielką satysfakcję" z udanej próby.

Kim Dzu Ae, Kim Dzong Un i północnokoreańscy oficerzy podczas testów rakiet
Źródło: Reuters

Na zdjęciach opublikowanych przez KCNA widoczna jest nastoletnia córka Kima, Dzu Ae, ubrana w czarną skórzaną kurtkę i czarne spodnie, tak samo jak jej ojciec, jednak w treści depeszy KCNA nie zostało ona wymieniona.

ONZ potępiło test

W niedzielę Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS) w Seulu informowało o wykryciu pocisków wystrzelonych z miasta portowego Sinpho, położonego na wybrzeżu Morza Japońskiego, po godzinie 6 czasu lokalnego (godzina 23 w sobotę w Polsce).

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej potępiło test, określając go jako naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Seul wezwał Pjongjang do natychmiastowego zaprzestania prowokacji eskalujących napięcie.

Amunicja kasetowa jest zakazana przez Konwencję o amunicji kasetowej z Oslo z 2008 roku, ze względu na stwarzane przez nią zagrożenie dla ludności cywilnej. Korea Północna, podobnie jak m.in. USA, Rosja i Chiny, nie jest sygnatariuszem traktatu.

Ostatni raz Pjongjang wystrzelił wiele rakiet krótkiego zasięgu 8 kwietnia. Po tej próbie północnokoreańskie media państwowe ogłosiły, że testowano taktyczny pocisk balistyczny z głowicą z bombą kasetową, który może "zmienić w pył każdy cel" w swoim zasięgu. Dzień wcześniej testowano inny, niezidentyfikowany obiekt, który zniknął zaraz po starcie.

Korea Północna po raz pierwszy ujawniła taki test
14 kwietnia Korea Północna przeprowadziła z kolei test pocisków manewrujących i przeciwokrętowych, wystrzelonych z pokładu statku.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Adrian Wróbel
Czytaj także:
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Łukasz Mejza
Mejza ciągle w PiS. Europoseł: gdyby to zależało ode mnie, nie byłoby go w partii
Polska
Zondacrypto, kryptowaluty
Afera wokół Zondacrypto. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych
BIZNES
shutterstock_1124684525
"Mała torebka to nie bagaż". Potężna kara dla organizatora koncertów
BIZNES
Policja zabezpieczyła teren leśny pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Z Warty wyłowiono ciało
Poznań
Narkotyki i telefony przechwycone przez policjantów
Sam zagaił policjantów. Przeszukali dom, półtora kilo narkotyków
Szczecin
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Nie chcą zezwolić na przelot do Moskwy. "Na pewno znajdę inną trasę"
Świat
Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5
Silne trzęsienie u wybrzeży Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami
METEO
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
BIZNES
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
BIZNES
Nadia Fares
Nadia Fares nie żyje
Kultura i styl
Autko elektryczne z sali zabaw po pożarze baterii
"Takie baterie mogą zapalić się nagle". Ewakuacja sali zabaw
Katowice
imageTitle
Świątek zmniejszyła stratę do Gauff. Rekord Chwalińskiej
EUROSPORT
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
BIZNES
Atak ukraińskich dronów na port w Tuapse
Rosyjski port w ogniu. Drugie uderzenie ukraińskich dronów
Świat
wypadek
Zmieniał koło na autostradzie, zginął
Łódź
Wypadek na Ryżowej
Motocyklista zderzył się z autem
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
BIZNES
Nielegalne składowisko odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie
Miasto stało się ofiarą "europejskiej mafii śmieciowej"
Poznań
Donald Trump w Białym Domu
Obawa o losy wojny, przedrzeźnianie Europejczyków. Kulisy polityki Trumpa
Świat
imageTitle
Feio pokonany. Porto na autostradzie do mistrzostwa
EUROSPORT
Humbak Timmy uwięziony na Bałtyku
Timmy zaczął płynąć. Eskortują go w stronę otwartych wód
METEO
Pożar hali produkcyjnej pod Włocławkiem
W hali płoną tony gryzaków dla psów
Kujawsko-Pomorskie
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
BIZNES
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
BIZNES
Wypadek podczas rajdu w Grodzicznie
Dramatyczne sceny, samochód wypadł z trasy. Nagranie
Olsztyn
imageTitle
Tragedia w argentyńskim rajdzie. Zginął jeden z kibiców
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
WARSZAWA

