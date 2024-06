Pjongjang chwali się udanym testem rakiet. Oświadczenie "ma kilka luk, wydaje się być oszustwem i przesadą"

Armia Korei Południowej: oświadczenie Korei Północnej ma luki i wydaje się oszustwem

Zwracają oni uwagę na nieścisłości, między innymi fakt, że w oświadczeniu KCNA mowa o zasięgu rakiety do 200 km, co jest "niewystarczalne do przeprowadzenia testu MIRV". Co więcej, kręta linia widoczna na zdjęciach, a nie wyraźna separacja, rodzi pytania o to, czy można mówić o prawidłowym rozdzieleniu. - Nie wygląda to na normalną separację wielu głowic - powiedział jeden z wojskowych cytowanych przez Yonhap