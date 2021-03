Północnokoreański szpieg miał szmuglować whisky i koniak dla Kima. Oskarżyli go prokuratorzy z USA

Obywatel Korei Północnej Mun Czol Miong został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i szmuglowanie alkoholu dla Kim Dzong Una - podał w piątek południowokoreański dziennik "Dzoson Ilbo". Mun jest pierwszym w historii obywatelem Korei Północnej wysłanym do Stanów Zjednoczonych i postawionym tam przed sądem - zauważyła agencja Yonhap.

Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że 55-letni Mun Czol Miong służy w agencji szpiegowskiej Korei Północnej i przez 10 lat pracował dla niej w Singapurze i Malezji. Aresztowano go w Kuala Lumpur w 2019 roku, a w ubiegłym tygodniu wydano władzom USA, które oskarżyły go o pranie pieniędzy w celu ominięcia sankcji nałożonych na Pjongjang.

Miał szmuglować alkohol dla Kima

Według aktu oskarżenia Mun kupował duże ilości alkoholu od trzech singapurskich firm, a następnie wysyłał jej do Korei Północnej. Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un jest znany z zamiłowania do koniaku i whisky. We wrześniu 2016 roku zamówił 604 butelki francuskiego koniaku Remy Martin oraz szkockiej whisky Chivas Regal i Johnny Walker, płacąc za nie ponad 103 tysiące dolarów (372 tysiące złotych).