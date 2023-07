Smartfon na biurku Kima? Może świadczyć o łamaniu sankcji

Urządzenie jest uderzająco podobne do składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip, chińskiego Huawei Pocket S bądź Oppo Find N2 Flip, z którego w czerwcu korzystała również najwyższa rangą doradczyni Kima, Hyon Song Wol - podał portal NK News.

"Jeśli przedmiot widoczny na zdjęciu to składany telefon, to jest wysoce prawdopodobne, że został potajemnie przemycony do Korei Północnej przez Chiny" - zauważyła południowokoreańska gazeta "Joongang Ilbo". Na podstawie sankcji nałożonych przez ONZ Korea Północna nie może importować ani eksportować urządzeń elektronicznych.