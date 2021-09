Siostra Kim Dzong Una Kim Jo Dzong w najwyższym organie państwa

Kim Jo Dzong ugruntowała swoją pozycję w aparacie władzy reżimu w Pjongjongu. Siostra przywódcy Korei Północnej została włączona do Komisji Spraw Państwowych, najwyższego organu w kraju, kierowanego przez jej brata.

Fasadowy parlament Korei Północnej formalnie zatwierdził wybór Kim Jo Dzong do kierowanej przez jej brata Komisji Spraw Państwowych podczas środowego posiedzenia – wynika z komunikatu opublikowanego przez oficjalną agencję prasową KCNA.

Jedyna kobieta w szeregach komisji

CNN podkreśla, że w ramach przetasowań personalnych do Komisji wybrano łącznie ośmioro nowych członków, pośród których Kim jest jedyną kobietą. Jednocześnie z listy członków wykreślono dziewięć osób, w tym 82-letniego Pak Pong Dzu, który przez ostatnie 10 lat zajmował się polityką gospodarczą.

Pozycję w komisji stracił również wysokiej rangi dowódca wojskowy Ri Piong Czol, wiązany przez CNN z północnokoreańskimi zbrojeniami. Zastąpił go generał Pak Dzong Czon, który kierował pracami nad nowymi rodzajami broni.

Pak nadzorował w tym tygodniu próbę rakietową, podczas której według KCNA do Morza Japońskiego wystrzelony został "pocisk hipersoniczny nowego typu". Jeśli ta informacja jest prawdziwa, potencjalnie może to być jedna z najszybszych i najbardziej precyzyjnych broni na świecie, zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych – pisze CNN, powołując się na ekspertów.