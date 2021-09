Miejsce na tysiąc nowych wirówek. Korea Północna rozbudowuje zakład wzbogacania uranu

Korea Północna rozbudowuje kluczowy zakład zdolny do wzbogacania uranu, potrzebnego do konstrukcji broni nuklearnej - podał w czwartek CNN. Portal pokazał zdjęcia satelitarne obiektu, które - zdaniem ekspertów - wskazują na podejmowane przez reżim Kim Dzong Una próby znaczącego zwiększenia produkcji. Północnokoreańska agencja KCNA poinformowała wcześniej o teście "systemu rakiet instalowanych na platformach kolejowych".

Zdjęcia satelitarne ośrodka badań nuklearnych w Jongbjon w północno-zachodniej części kraju wskazują na prowadzoną rozbudowę zakładu wzbogacania uranu. W opinii Jeffreya Lewisa, eksperta w dziedzinie zbrojeń oraz wykładowcy Middlebury Institute of International Studies w Monterey, zmiany te mogą pozwolić Korei Północnej na zwiększenie produkcji wzbogaconego uranu o 25 procent. - Rozbudowa w Jongbjon świadczy prawdopodobnie o planach zwiększenia produkcji materiałów nuklearnych do wytwarzania broni - dodał ekspert.

- Nowa konstrukcja ma powierzchnię około tysiąca metrów kwadratowych, co wystarcza, by pomieścić tysiąc dodatkowych wirówek. Kolejne tysiąc wirówek zwiększyłoby zdolności fabryki do pozyskiwania wzbogaconego uranu o 25 procent – zauważył Lewis. Jego zdaniem, jeśli dodatkowo Korea Północna unowocześniłaby wirówki, których obecnie używa, istotnie zwiększyłoby to wydajność zakładu.