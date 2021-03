Kim znów strzela. Premier Japonii zwołał nadzwyczajne posiedzenie komitetu ekspertów

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne w kierunku Morza Japońskiego – przekazały władze Japonii i USA. Rząd w Tokio wystosował w tej sprawie oficjalny protest, a premier Yoshihide Suga przypomniał, że próby balistyczne są obłożone całkowitym zakazem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zagraniczne media zwróciły uwagę, że były to pierwsze próby balistyczne przeprowadzone przez reżim Kim Dzong Una od czasu objęcia przez Joe Bidena urzędu prezydenta.

Pjongjang wystrzelił pociski

O wystrzeleniu przez KRLD pocisków poinformowała jako pierwsza japońska straż ochrony wybrzeża, która podała w czwartek, że Korea Północna najprawdopodobniej wystrzeliła ze swego terytorium pocisk balistyczny. Wydano zalecenie dla jednostek pływających, by nie zbliżały się do podejrzanych obiektów, które spadły do morza. Informację przekazała japońska agencja Kyodo.