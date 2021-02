"Krwawy węgiel" Korei Północnej. "Pokolenia rodzą się, żyją i umierają w strefach wydobycia"

"Kwoty produkcji na eksport wyrabiane są poprzez niewolniczą pracę mężczyzn, kobiet i dzieci w obozach internowania" – napisano w raporcie, zatytułowanym "Eksport krwawego węgla z Korei Północnej". Opera się on na relacjach 15 osób. W dokumencie system gospodarczy reżimu porównano do piramidy finansowej opartej na wyzysku.

"Najgorszy rodzaj prześladowań"

Wszystko co cenne jest eksportowane, podczas gdy w kraju występują poważne niedobory żywności i prądu. Nielegalna sprzedaż surowców i innych towarów za granicę dostarcza reżimowi zagranicznych walut, które z kolei trafiają do tajnych funduszy najwyższych przywódców. System ten jest wiązany bezpośrednio z rozwojem broni jądrowej i rakietowej.

"Ludzie umierali każdego dnia. Codziennie dochodziło do wypadków"

Jak pisze BBC, pracującym w "górniczych obozach" więźniom pozwalano na "pewne aspekty normalnego życia". Zachęcano ich do zawierania małżeństw i zakładania rodzin. Ale to także miało swój cel. - Mówili nam, żebyśmy mieli dużo dzieci. Potrzebowali utrzymać kopalnie, ale ludzie umierali każdego dnia. Codziennie dochodziło do wypadków - wspomina w rozmowie z BBC Kim Hye-sook, która do północnokoreańskiej kopalni trafiła w wieku 16 lat.