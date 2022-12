Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przedstawił nowe cele dla armii na 2023 rok

Kolejne testy broni, wzmacnianie siły obronnej i "walka z wrogiem" to cele dla armii Korei Północnej, które wskazał przywódca kraju Kim Dzong Un - podała państwowa agencja KCNA. Nie podała szczegółów wystąpienia przywódcy komunistycznego reżimu, zdaniem agencji AP prawdopodobnie chodzi o rozszerzenie arsenału nuklearnego Pjongjangu i wprowadzenie szeregu zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia.

Według AP Kim zamierza też wykorzystać swoje wzmocnione zdolności nuklearne, aby zmusić inne państwa do zaakceptowania statusu jego kraju jako mocarstwa nuklearnego, co jego zdaniem, jest niezbędne do zniesienia międzynarodowych sankcji.