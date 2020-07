Korea Północna: nie mamy zamiaru rozmawiać twarzą w twarz z przedstawicielami USA

Wysokiej rangi przedstawiciel północnokoreańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kwon Dzong Un oświadczył we wtorek, że Korea Północna nie ma zamiaru usiąść do stołu rokowań z USA. Wezwał Koreę Południową aby przestała "mieszać się" w stosunki amerykańsko-północnokoreańskie - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Dyrektor generalny wydziału do spraw amerykańskich w północnokoreańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kwon Dzong Gun oskarżył Seul o "błędną interpretację" wcześniejszych wypowiedzi wiceministra tego resortu Czoe Son Hui i odrzucił jako "całkowicie bezpodstawne plotki" sugestie o możliwym kolejnym szczycie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

The White House/Wikimedia CC BY 3.0

Kim Dzong Un i Donald Trump spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku The White House/Wikimedia CC BY 3.0

"Nie mamy zamiaru rozmawiać twarzą w twarz ze Stanami Zjednoczonymi"

Kwon Dzong Un wypowiadał się na krótko przed przybyciem we wtorek do Seulu zastępcy sekretarza stanu USA Stephena Bieguna. Ma on rozmawiać z przedstawicielami rządu Korei Południowej na temat możliwości wznowienia negocjacji z Pjongjangiem na temat jego arsenału nuklearnego.