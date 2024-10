Korea Północna "prawie gotowa" do próby atomowej tuż przed wyborami w USA

W środę w południowokoreańskim parlamencie odbyło się zamknięte wysłuchanie przedstawicieli agencji wywiadu wojskowego (DIA). Po posiedzeniu parlamentarzyści przekazali na konferencji prasowej, że według informacji wywiadowczych Korea Północna może wkrótce przeprowadzić test nuklearny. Oceniono, że może to nastąpić tuż przed wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się 5 listopada. Byłaby to siódma próba atomowa Korei Północnej w historii, ostatnia miała miejsce we wrześniu 2017 roku.