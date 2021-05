USA "obierają nowy sposób wywierania presji" na Koreę Północną, reakcja Pjongjangu "będzie odpowiednia"

"Stany Zjednoczone szykują się do ostatecznej rozgrywki z Koreą Północną. Nasza reakcja będzie jednak odpowiednia" - oświadczyło MSZ w Pjongjangu. Wcześniej Biały Dom ogłosił, że "obierze nowy sposób wywierania presji na reżim północnokoreański".

"Stany Zjednoczone szykują się do ostatecznej rozgrywki"

"Krytyka przestrzegania praw człowieka jest prowokacją, która pokazuje, że Stany Zjednoczone szykują się do ostatecznej rozgrywki z Koreą Północną. Nasza reakcja będzie jednak odpowiednia" - napisał rzecznik, którego nazwisko nie zostało podane.

Kwon powiedział, że ta wypowiedź jest nielogiczna i stanowi naruszenie prawa Korei Północnej do samoobrony przed Stanami Zjednoczonymi, które defensywne działania Pjongjangu określają jako zagrożenie. - Przemówienie Bidena było nie do zniesienia i było wielkim błędem - oświadczył Kwon - Wyraźnie odzwierciedla jego zamiar dalszego egzekwowania wrogiej polityki wobec KRLD, tak jak to czyniły Stany Zjednoczone od ponad pół wieku - dodał.