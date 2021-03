Siostra Kim Dzong Una z "radą dla nowej amerykańskiej administracji"

Oświadczenie siostry Kim Dzong Una

We wtorek agencja Reutera przekazała – powołując się na Koreańską Centralną Agencję Prasową – oświadczenie siostry Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong. "Rada dla nowej amerykańskiej administracji, która usiłuje rozsiać po naszej ziemi zapach prochu - jeśli chcecie spać spokojnie przez następne cztery lata, lepiej powstrzymajcie się od smrodzenia przy pierwszym kroku" - ostrzegła.

W oświadczeniu opublikowanym przez oficjalne północnokoreańskie media Kim Jo Dzong określiła także wspólne ćwiczenia wojsk USA i Korei Południowej jako przygotowania do wojny i inwazji na Koreę Północną. - Będziemy bacznie obserwować postawę i działania Korei Południowej w przyszłości i jeśli staną się one bardziej prowokacyjne, możemy sięgnąć po specjalne środki, takie jak śmiałe zerwanie międzykoreańskiego porozumienia pokojowego – dodała, odnosząc się do umowy zawartej przez obie Koree w 2018 roku.