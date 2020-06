Pandemia spowodowała "powszechne niedożywienie". Sprawozdawca ONZ o Korei Północnej

Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw człowieka w Korei Północnej Tomas Ojea Quintana ostrzegł we wtorek o "powszechnych niedoborach żywności i niedożywieniu" w KRLD, spowodowanych trwającą w kraju pandemią. W obliczu tych doniesień wezwał Radę Bezpieczeństwa do przemyślenia sankcji wobec Pjongjangu.