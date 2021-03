Korea Północna odpowiada USA: nie ma mowy o żadnym dialogu

Amerykanie mieli próbować kontaktować się z władzami KRLD "różnymi kanałami, między innymi poprzez pocztę elektroniczną, połączenia telefoniczne i z wykorzystaniem uprzejmości państw trzecich". - Daliśmy jasno do zrozumienia, że tak długo jak USA będą poprowadzić ćwiczenia wojskowe u granic Korei Północnej i utrzymywać sankcje, nie ma mowy o żadnym dialogu - podkreśliła Cze Son Hui.

- Jedyne, co do nas dociera z Waszyngtonu po zmianie administracji, to tylko echa fantastycznej teorii o zagrożeniu, jakie stanowi Korea Północna i pozbawionej oparcia w faktach narracji o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - zaznaczyła Cze Son Hui.