Kim pokazał "potwora". Polityczne ostrzeżenie czy coś więcej?

"Potwór" Kima

Według agencji Reutera "gwiazdą" sobotniej parady był wcześniej nieprezentowany międzykontynentalny pocisk ICBM, określany przez agencję jako "potwór", transportowany na jedenastoosiowym pojeździe typu TEL (transporter – erector – launcher), zdolnym do przewiezienia rakiety, ustawienia jej do pionu oraz wystrzelenia.

Odpalenie tak wielkiego pocisku zajęłoby prawdopodobnie nawet pół dnia, co uniemożliwia jego szybkie wykorzystanie w warunkach wojennych – tłumaczył Schiller, co jego zdaniem może świadczyć o tym, iż rakieta jest jedynie "politycznym ostrzeżeniem".

Pociski dla "nowego okrętu podwodnego"

"Jeżeli nowy pocisk SLBM miałby wejść do użytku, możliwym jest, że będzie przeznaczony do wykorzystania w nowym, napędzanym konwencjonalnie okręcie podwodnym, zdolnym do wystrzeliwania rakiet balistycznych, którego budowę zasugerowała Korea Północna w 2019 roku" - ocenili analitycy amerykańskiego think tanku 38 North.