Teledysk do piosenki pod tytułem "Przyjazny ojciec" został wyemitowany w kontrolowanej przez reżim Koreańskiej Centralnej Telewizji (KCTV) w środę. Kim Dzong Un pojawia się w wideoklipie między innymi w towarzystwie żołnierzy i wiwatujących tłumów. Dzień wcześniej utwór na cześć dyktatora, w którym mowa o "przyjaznym ojcu", "znakomitym przywódcy" i "jaśniejszej przyszłości" został wykonany na żywo podczas uroczystości z okazji zakończenia budowy 10 tysięcy nowych domów. Kim Dzong Un przybył na nią w opancerzonej limuzynie, "którą podobno otrzymał w prezencie od Władimira Putina " - relacjonował dziennik "The Telegraph".

Jak podaje agencja Reutera, piosenka została wydana krótko po tym, jak północnokoreańskie media państwowe zaczęły używać innego określenia na obchodzone co roku święto upamiętniające narodziny Kim Ir Sena, uważanego za założyciela Korei Północnej. Do tej pory 15 kwietnia obchodzono Dzień Słońca. W tym roku media wybrały "bardziej neutralne" określenie: Święto Kwietniowe. Zmiana "wywołuje spekulacje, że posunięcie to jest częścią wysiłków mających na celu umocnienie pozycji Kima" - pisze Reuter.