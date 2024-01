Ma tworzyć niszczycielskie, radioaktywne tsunami. Reżim Kima grozi nową bronią

"Radioaktywne tsunami"

Korea Północna po raz pierwszy informowała o teście takiego drona - w wersji Haeil-1 - w marcu 2023 roku, twierdząc, że to jej "tajna broń", niewykrywalna dla radarów. Nigdy nie ujawniła jednak żadnych danych technicznych konstrukcji. Przypominający ogromną torpedę dron Haeil ma, według północnokoreańskich twierdzeń, umożliwiać skryte podpływanie w morskich głębinach do celu, a następnie powodowanie podwodnych eksplozji nuklearnych. Ma to tworzyć "radioaktywne tsunami", czyli potężną falę niosącą materiał radioaktywny, służącą do niszczenia całych wrogich zespołów okrętów czy baz morskich.